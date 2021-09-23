Москва, 23 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Столичный Роспотребнадзор начал рассылать в вузы распоряжение об обязательной вакцинации от гриппа не менее 75% студентов и сотрудников образовательных учреждений. Об этом ИА REGNUM рассказали в одном из вузов (документ есть в распоряжении редакции).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро

«Организовать иммунизацию против сезонного гриппа подлежащих контингентов из группы риска в соответствии с национальным календарём профилактических прививок — обучающихся и работников образовательных учреждений с достижением высокого уровня охвата профилактическими прививками против гриппа студентов и сотрудников образовательных организаций (не менее 75%)», — говорится в тексте распоряжения.

Помимо этого, вузам предписывается обеспечить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а также соблюдать все необходимые санитарные меры.