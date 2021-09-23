Воронеж, 23 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Организаторы рок-фестиваля «Чернозём», который должен пройти в Воронеже с 24 по 26 сентября, не подтвердили информацию о его официальной отмене, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская Чернозём-2019

В оргкомитете заявили, что ведут переговоры с областным правительством, решение об отмене не было принято. Подготовка к фестивалю продолжается.

Ранее в соцсетях появилась информация об отмене фестиваля из-за новой волны коронавируса и о том, что подготовка к его проведению была прекращена 22 сентября.