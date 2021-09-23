Киев, 23 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Представителям ООН не следовало игнорировать саммит «Крымской платформы» — украинскую площадку для осуждения «оккупации». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, — это какие-то новые, никем не одобренные принципы», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что ООН нужно оживить, а для этого следует помнить об отсутствии «избранных, которых нельзя обижать». Все государства-участники ООН, а их 193, Зеленский призвал выступить «против силовой смены границ».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский саммит «Крымская платформа» был организован для обсуждения «возвращения» контроля над российским Крымом. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал его бесперспективным мероприятием и шабашем для неонацистских настроений украинских властей.

Читайте также: Украина обиделась на ООН из-за игнорирования «Крымской платформы»