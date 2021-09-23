Железноводск, Ставропольский край, 23 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Названа предварительная причина ДТП в Железноводске с участием легкового автомобиля и маршрутной «Газели». Водитель не справился с управлением из-за скользкой от дождя дороги. Такую версию случившегося назвали в ГИБДД.

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«Водитель автомашины «Тойота Королла», двигаясь со стороны ул. Чапаева в направлении ул. Мироненко, не учел погодные условия в виде дождя, возможную скользкость дороги, в результате чего не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло фронтальное столкновение с пассажирским автомобилем «Луидор», — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления Госавтоинспекции.

Кроме того, на иномарке были установлены шины, не соответствующие конструкции автомобиля, а на окнах были шторки, ограничивающие видимость водителя.

Напомним, в городе Железноводске вечером 22 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси из Минеральных Вод, в котором погибли два человека, еще семеро — госпитализированы.

Погибшие — 24-летний водитель иномарки и его пассажир. Из пассажиров маршрутки получили серьезные травмы семь человек — шесть женщин и один мужчина. Все они госпитализированы.

Напомним, ранее мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщал о 16 пострадавших в ДТП.

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