Москва, 23 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Российский рынок труда адаптировался к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что в июле 2021 года уровень безработицы в РФ достиг допандемийных значений.

Picserver.org Безработица

«Рынок восстанавливается, но разными темпами, — сказала Мирзабалаева. — Уровень безработицы до конца года должен сохраниться на уровне 4,5%, что соответствует естественной безработице нормальному функционированию рынка труда. Излишняя рабочая сила существенно выжата из экономики. Происходящие процессы на рынке труда — проявление структурной безработицы. Низкооплачиваемые рабочие места не привлекают безработных. Выход — получение статуса безработного со всеми вытекающими льготами и выплатами плюс подработки в неформальном сегменте».

Она отметила, что в начале пандемии произошло «сжатие рынка труда» и сокращение заработных плат.

«В некоторых отраслях до 20%. Рынок за прошедшее время адаптировался к новым условиям и тепы роста активности в экономике ощутимы. При найме на работу соискатели диктуют свои условия и играют на повышение заработных плат», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средний уровень безработицы в России в 2021 году составит 5% от экономически активного населения.