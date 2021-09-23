Киев, 23 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Владимир Зеленским в рамках Генассамблеи ООН главы двух стран договорятся о строительстве завода по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине. Об этом 23 сентября сообщил в ходе онлайн-брифинга глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, он ожидает, что встреча Эрдогана с Зеленским пройдет в положительном ключе и президенты двух стран смогут договориться о строительстве на Украине завода по производству турецких ударных оперативно-тактических беспилотников.

«Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод «Байрактаров» на территории Украины будет», — пояснил глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, причиной покушения на его первого помощника Сергея Шефира являются происходящие на Украине изменения.