Уфа, 23 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Башкирии за сутки выявили 344 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что всего в республике выявили 64 196 случаев заражения коронавирусом. При это справились с инфекцией 55 890 человек, в том числе 184 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в регионе констатировали смерть 20 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 259 935 человек, завершили вакцинацию 1 152 704 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 сентября в республике за сутки выявили 333 носителя коронавируса.