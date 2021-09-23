Владивосток, 23 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Приморье третий день подряд фиксируется по пять смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1127 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки выдано 216 положительных тестов на коронавирус.

На 23 сентября в Приморье зарегистрировано 67 425 носителей коронавируса, выздоровели 59 944 человека.

Вакцинировались от COVID-19 411 701 житель региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки зафиксированы рекордные для республики 190 случаев заболевания СOVID-19. Больше всего заболевших — жители Якутска.