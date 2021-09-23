Якутск, , 10:09 — REGNUM КПРФ в Якутии выполнила функцию канала, в который ушло всё недовольство населения республики политикой действующей власти. Такое мнение высказал политобозреватель региона Виталий Обедин в интервью порталу TVTN.RU, комментируя победу партии коммунистов на выбора депутатов Государственной думы РФ в республике.

Глава Якутии Айсен Николаев Sakha.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: В Якутии на выборах депутатов Госдумы КПРФ обошла «Единую Россию»

«По сути, они пожали результат, который обеспечила низкая популярность якутской власти. Никто не сделал для победы КПРФ в Якутии больше, чем Айсен Николаев, его кадровая и социальная политика», — уверен Виталий Обедин.

Он подчеркнул, что якутские коммунисты во время предвыборной кампании не запомнились ни агитацией, ни активностью.

«То есть партия КПРФ выполнила функции канала, по которому стихийный протест населения, вызванный ухудшением качества жизни, нашел выход», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Государственную думу большинство жителей Якутии — 35,15% — поддержали КПРФ. За «Единую Россию» проголосовали 32,22% жителей региона.