Ульяновск, 23 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Заволжье в Ульяновске продолжаются рейды по выявлению источников загрязняющих веществ. 22 сентября здесь обнаружено ещё два таких источника, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Mpr73.ru Метеопост в Заволжье в Ульяновске

Очередной рейд проводился инспекторами экологического надзора ведомства совместно с мэрией Ульяновска и правоохранителями. Цель проверок — выявление и пресечение нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха в Заволжье.

Исполняющая обязанности министра природы Гульнара Рахматулина отмечает, что рейды прошли в трёх гаражных комплексах:

«Выявлены два источника выбросов загрязняющих веществ, по ним будут проведены контрольно-надзорные мероприятия».

Напомним, рейдовые мероприятия были усилены в 2019 году, когда жители Ульяновска стали жаловаться на загрязнение воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2021 года в Заволжье заработал второй пост наблюдения за загрязнением окружающей среды. Он появился возле парка имени Маргелова по просьбам жителей, сообщавших о запахе гари в данном микрорайоне. На посту в автоматическом режиме четыре раза в сутки отбираются пробы атмосферного воздуха.