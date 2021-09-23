Москва, 23 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Москве за январь-август 2021 года оформлено 82,2 тысяч ипотечных сделок. Это абсолютный рекорд за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44%. Об этом заявил лава Росреестра по Москве Игорь Майданов, сообщили в Стройкомплексе.

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В августе в столице зарегистрировано 10 тыс. 743 договора ипотечного жилищного кредитования, что на 7% превышает показатель за август 2020 года — 10 тыс. 006 договоров.

Майданов уточнил, что на середину сентября на долю Москвы приходится 26,7% от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. По данным на 16 сентября, выдано ипотечных кредитов на 495,8 млрд рублей, рост с начала 2021 года — на 84%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июне 2021 года побит рекорд по оформлению льготной ипотеки.

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