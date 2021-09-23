Пенза, 23 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Пензе 65-летняя женщина вновь попалась на уловки злоумышленников и лишилась сбережений. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Банковские карты

Женщина пояснила стражам порядка, что на ее телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником брокерской фирмы. Мужчина предложил пенсионерке попробовать сыграть на фондовой бирже. Женщина отказалась, сообщив, что ее уже обманывали телефонные мошенники. Тогда неизвестный предложил помочь пострадавшей в возврате денежных средств, на что заявительница согласилась. Для этого требовалось перечислить на счет звонившего более 21 тыс. рублей. Доверчивая гражданка так и сделала, перевела указанную сумму с банковской карты мужа. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина осознала, что вновь попалась на уловки мошенников.

Сотрудники полиции устанавливают причастных к данному преступлению лиц, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИА REGNUM ранее сообщало, 61-летняя жительница Пензы перечислила звонившему лжесотруднику банка более 500 тыс. рублей, а затем подала заявку на кредит в размере свыше 700 тыс. рублей и перевела деньги на несколько телефонных номеров.

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