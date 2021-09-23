Берлин, 23 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi представил удлиненную версию премиального седана A8L 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi Audi A8 L

Длина новинки на 130 мм больше, чем у базовой версии машины. Габаритные размеры автомобиля составляют: 5302×1945×1485 мм. Колёсная база равна 3128 мм. Вместимость багажного отделения составляет 505 литров.

В основе A8L лежит несущая пространственная рама Multimaterial Space Frame. Она на 30% жёстче и легче, чем рама предыдущего поколения. В зависимости от комплектации вес модели варьируется от 2020 до 2120 кг.

Седан выделяется габаритной радиаторной решёткой, светодиодной головной оптикой и большими воздухозаборниками в переднем бампере. За доплату покупатели могут приобрести версию с фарами HD Matrix LED с лазерно-люминофорным светом Audi laser light.

Ранее на автомобильной автовыставке IAA в Мюнхене Audi представила концепт-кар электрического лифтбэка Grandsphere. Размер колёсной базы модели равен 3,19 м.

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