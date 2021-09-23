Оренбург, 23 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбурге проводится доследственная проверка по факту получения ожогов работником автомобильной газозаправочной станции, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Oren.sledcom.ru Автомобильная газозаправочная станция

По данным ведомства, вечером 22 сентября на АГЗС произошёл пожар. Из-за воспламенения газовоздушной смеси травмы получил оператор автозаправки. С ожогами 15% тела работник госпитализирован.

«В рамках проверки предстоит дать процессуальную оценку действиям лиц, ответственных за соответствие предоставляемых услуг требованиям безопасности», — отметили в СУ СКР по региону.