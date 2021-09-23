Воронеж, 23 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Упавшее дерево стало причиной транспортного коллапса в одном из микрорайонов города — движение транспорта в сторону левобережной и центральной частей города оказалось парализовано.

Пресс-служба администрации Воронежа Фото с места падения дерева

Дерево упало на улице Тимирязева в районе парка имени Глинки (у агроуниверситета) утром 23 сентября. Движение по этой дороги одностороннее, дорога довольно узкая, полосы всего две. В результате пробка растянулась на несколько километров, по свидетельству водителей, почти до Московского проспекта.

На данный момент, уточнили в пресс-службе мэрии, что дерево убрали, движение открыли. В администрации города уточнили, что упавшее дерево находилось на ведомственных землях.