Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказал осужденному Михаилу Глущенко в просьбе об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания наказания за организацию убийства политического деятеля, депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Михаил Глущенко в суде

Напомним, в 2015 году Глущенко был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей за организацию убийства Старовойтовой, которую застрелили 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в центре Петербурга. С учетом отбытых за время следствия лет, конец отбывания срока Глущенко намечен на 15 июня 2026 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время отбывания срока в СИЗО Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны. Кроме того, в Петербурге у него есть своя квартира, а также он готов выйти на работу. Среди документов, которые получил суд от адвоката осужденного, есть гарантийное письмо от потенциального работодателя.

Рассмотрев ходатайство, суд решил в его удовлетворении отказать.

В июне 2020 года Глущенко уже предпринимал попытку выйти на свободу по УДО, однако до рассмотрения судом заявления отозвал его.