Киев, 23 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо» в матче за Суперкубок Украины по футболу. Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 3:0.

Цитата из видео «Казаки. Футбол — ЭПИЗОД №6. АНГЛИЯ» Футбол

В составе «Шахтёра» голы забили Лассина Траоре на 30-й и 54-й минутах и Алан Патрик на 61-й.

Напомним, «Динамо» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины. «Шахтёр» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Украины.

«Шахтёр» в девятый раз выиграл Суперкубок Украины, догнав «Динамо» по количеству титулов. Только эти два клуба команды выигрывали Суперкубок Украины, который проводится с 2004 года.