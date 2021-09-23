Вашингтон, 23 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Решение Пекина отказаться от строительства угольных электростанций за рубежом является существенным вкладом в усилия по борьбе с климатическим кризисом. Такие шаги Китая власти Соединённых Штатов приветствуют. Об этом 23 сентября в ходе брифинга заявила представительница Госдепартамента США высокого ранга.

Угольная электростанция

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Она напомнила, что в области изменения климата интересы Вашингтона и Пекина совпадают. По её словам, американская сторона в ходе контактов с КНР регулярно поднимала вопрос важности решительных мер для преодоления этого кризиса.

«В этом контексте мы, конечно, приветствуем это заявление [Пекина], но также осознаем, что многое ещё предстоит сделать», — цитирует ТАСС высокопоставленную чиновницу.

При этом она выразила надежду на то, что Китай, который является «критически важным игроком», так как на него приходится более четверти глобальных выбросов, на этом не остановится и «сделает больше».

«Если мы собираемся найти решение этому кризису, то они являются важнейшей частью этих усилий», — подчеркнула сотрудница Госдепа.

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Напомним, выступая на Генассамблее ООН, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай больше не будет строить новые угольные электростанции в других странах, при этом увеличит поддержку других развивающихся стран в развитии «зелёной» и низкоуглеродной энергетики.

Как отмечает агентство Bloomderg, подобный шаг может поставить под удар разработку угля, так как более 70% всех построенных на сегодняшний день угольных электростанций зависят от финансирования из Китая.