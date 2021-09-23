Киев, 23 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 7866 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 сентября сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 22 сентября на Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 667, медработников — 175)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 370 425.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 123 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 55 284.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 237 973 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 593 275 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 6754 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.