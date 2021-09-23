Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В августе 2021 году инфляция ускорилась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по республике, наибольший вклад в рост цен внесла сфера услуг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В частности, выросли цены на авиабилеты. По словам управляющего финансовым учреждением Натальи Эйрих, из-за роста пассажиропотока авиаперевозчики отказались от практики продажи билетов по сниженным ценам за несколько дней до вылета.

«Общая годовая инфляция в регионе составила 7,3% после 6,8% в июле. При этом увеличивали инфляцию в Бурятии цены на мебель, медикаменты, молоко и молочную продукцию», — отметили в банке.

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