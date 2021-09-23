Москва, 23 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В ближайшее время проводить обязательный ЕГЭ по каким-либо предметам, кроме русского языка и математики, не планируется. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается», — сообщили в пресс-службе.

В Рособрнадзоре отметили, что каждый год получают предложения о введении обязательного характера того или иного экзамена в рамках ГИА.

Отмечается, что для проверки общих речевых компетенций ученика, выявления уровня его речевой культуры, а также оценки умения рассуждать на определённую тему и приводить свою позицию с аргументами проводится итоговое сочинение: «Оно является литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал».

Подчёркивается, что вопрос о введении обязательного характера каких-либо экзаменов «должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства».