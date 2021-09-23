23 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 11:33 — REGNUM Решение Комитета по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека, вызвало реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уверен, что раз эти люди являются настоящими патриотами, то санкции им не страшны. Они отдыхают в Сочи, все их активы в российских рублях, в российских же банках. Все их семьи и близкие родственники также проживают в Москве и в Саратове, дети учатся в российских школах и вузах, а лечатся они в клиниках своего города. К чему тогда эти новости и переживания? Обойдутся и без возможности прикоснуться к западным благам», — считает Илья К.

Многие пользователи не были удивлены тем, что американские власти решили вновь ввести против граждан России санкции. Их было уже так много, что они попросту потеряли ценность, считают граждане.

«Ничего страшного. Это уже какие по счёту санкции? Сотые? Тысячные? Уже даже не смешно всё это. США, словно заевшая пластинка, бессмысленно повторяют одни и те же движения», — написал Николай Т.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Некоторые комментаторы отмечают, что лицам, попавшим в санкционный список, переживать не о чем, ведь их главная цель — служить своей Родине, а не думать о своём будущем на Западе.

«И это нормально. У них почти личная неприязнь, личная моральная война. А раз эти товарищи из списка хорошо пропагандируют патриотизм, то пусть живут и находятся там, где советуют всем. Хотелось бы подсказать американцам, что детишки этих людей где-то у них, но, думаю, сами разберутся. Найдут и отправят их на Родину», — пишет Вася В.

«Санкции должны быть против верхушки, а не рядовых граждан. Ещё нужны санкции против детей российских чиновников, которые живут и учатся за границей, их нужно выселять обратно в Россию. Иначе, случись война, родственники нашей элиты попросту окажутся в заложниках Запада. Нам такие перспективы ни к чему», — указывает Юра Т.

Часть людей считает, что политика США в отношении России укладывается и во внутреннюю политику Российской Федерации, заключающуюся в том, что все крупные финансы и личные накопления чиновников должны оставаться в пределах страны.

«Ну, и правильно. Путин ещё в 2014 году предложил всем чиновникам определиться со своими активами. Кто не хочет переводить активы под юрисдикцию Российской Федерации и жить на территории России, никого не держат. В этом наши американские коллеги даже помощь оказывают. Спасибо им за это!» — пишет Валентин Н.

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Kremlin.ru

Ряд пользователей указывают на то, что Соединённые Штаты за последнее время очень сильно подмочили себе репутацию, поэтому их санкционная политика в сложившихся условиях выглядит попросту жалкой.

«Бедные американцы. Обделались на весь мир, но всё ещё пытаются трясти своими санкциями. Кинули на смерть афганцев, которым обещали безопасность. Кинули на деньги и репутацию французов, которым клялись в дружбе. Интересно, они понимают, чем это скоро кончится? И почему во всём этом бардаке они пытаются заниматься Россией, которая к ним не лезла и не лезет?» — задаётся вопросом Леший Б.

Напомним, 22 сентября комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди прочих в список попали: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и даже мэр Москвы Сергей Собянин.