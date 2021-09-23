Москва, 23 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Большинству британских энергетических компаний коллапс не грозит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил профессор РЭШ Виталий Казаков. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ряд британских компаний могут разориться из-за роста цен на энергоресурсы.

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«Не нужно недооценивать гибкость рыночных, финансовых и правовых механизмов, как способа адаптации к сложившимся ценовым реалиям. Как гласит известный афоризм, если джентльмены проигрывают, они меняют правила игры, — сказал Казаков. — Коллапс британской энергетике и большинству британских энергетических компаний не грозит. Однако некоторым финансовым компаниям, обеспечивающим стабильность цен на энергоресурсы для конечного потребителя посредством продажи страховки — производных финансовых инструментов, придется понести финансовые потери».

По его словам, текущая ситуация — рыночная и, по всей видимости, краткосрочная.

«Высокие цены привлекут новое предложение. Политических последствий ждать не приходится», — сказала Казаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании опасаются затяжного газового кризиса.