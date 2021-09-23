Уфа, 23 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. 800 учеников и сотрудников школы эвакуировали из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации в этом учебной заведении в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте» Эвакуация в школе

Сообщается, что утром 23 сентября в школе № 22 Уфы сработала автоматическая пожарная сигнализация. В результате из здания были эвакуированы 800 учеников и сотрудников этого учебного заведения.

«После проведенной разведки пожарными подразделениями МЧС России признаков горения не обнаружено, тревога была ложной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Уфы передано дело по факту травмирования ребенка во дворе школы.