Москва, , 09:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Об этом 23 сентября сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Благотворительные фонды и медицинские организации смогут с 1 марта 2022 года подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов. Решение регулирует ввоз в РФ незарегистрированных в РФ изделий, не имеющих отечественных аналогов, но необходимых пациентам по жизненным показаниям.

Ранее изделия ввозились по согласованию с Росздравнадзором, однако чёткого регламента не было. С 1 марта Росздравнадзор начнёт выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение можно будет подать в электронной форме через портал госуслуг.

«Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями», — отметили в правительстве.