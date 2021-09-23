Исламабад, 23 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Учебный истребитель ВВС Пакистана разбился во время выполнения тренировочного полета в районе Мардан северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом 23 сентября сообщает телеканал Geo News со ссылкой на заявление представителя ВВС страны.

ВВС Пакистана

Отмечается, что на данный момент судьба пилота разбившегося тренировочного самолета неизвестна.

Также уточняется, что в настоящее время на месте падения истребителя работает комиссия, которая выясняет все причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолет военно-воздушных сил Анголы потерпел крушение в городе Бенгела.