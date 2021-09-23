Грозный, 23 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Чечне сдали новый дом для сотрудников Росгвардии. Новоселами стали 144 семьи. В торжественной передаче ключей новым жильцам принял участие директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

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Жилой дом расположен на проспекте Мухаммеда Али в городе Грозном. Неподалеку имеются все необходимые объекты инфраструктуры, в том числе школа, бассейн, дворец волейбола, спорткомплекс «Ахмат-Арена», рядом строится международный университет.

«Мы передаем управлению Росгвардии по Чеченской Республике 144 служебные квартиры в одном из самых живописных районов города Грозного. Счастливые лица новоселов — это главный критерий в оценке наших усилий, направленных на качественное улучшение условий быта личного состава», — сказал Золотов в своей поздравительной речи.

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