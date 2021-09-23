Чханнён, Южная Корея, 23 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. 23 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 12:02 по местному времени в 14 км к югу от уезда Чханнён провинции Кёнсан-Намдо. Эпицентр залегал на глубине 16 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что с начала года на Корейском полуострове произошло 47 землетрясений магнитудой 2,0 и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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