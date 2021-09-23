Джакарта, , 09:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала международное сообщество помочь беженцам рохинджа, населяющим лагерь беженцев в Бангладеш, получить вакцину против коронавируса, сообщает Kompas.

Мьянма Pixabay.com

По словам главы МИД Индонезии, международное сообщество должно работать вместе, чтобы беженцы рохинджа могли получить доступ к вакцинам.

Ретно Марсуди подчеркнула важность немедленного прекращения политического кризиса, происходящего в настоящее время в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США пригласил четырех лидеров государств, включая президента Индонезии, на глобальный саммит по COVID-19.

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