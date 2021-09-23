Москва, 23 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Применение цифровых технологий на стройках Москвы позволяет сократить сроки строительства на 19%, а стоимость строительства — на 23%. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Mos.ru Цифровизация

В Москве работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности. По словам Бочкарёва, цифровизация помогает сделать строительный процесс максимально удобным и открытым.

В развитие цифровизации строительной отрасли уже инвестировано более 10 млрд рублей. До 2025 года планируется вложить еще 20 млрд рублей в роботизацию решений для строительства монолитных домов в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ведется подготовка к переходу от управления документами к управлению данными и работе с информационными системами.

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