Самара, 23 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Почти 500 коек для пациентов с COVID-19 намерены дополнительно развернуть в медучреждениях Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что в регионе фиксируется рост заболеваемости: в регионе каждые сутки фиксируют более 500 случаев заражения коронавирусом.

«Причем у детей и подростков обнаруживают эту болезнь в 2−3 раза чаще, чем ранее», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в 23 медучреждениях региона лечат пациентов с COVID-19 и подозрением на него. В госпиталях развернуто 4811 коек для таких пациентов.