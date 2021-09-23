Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (41 случай), сообщает 23 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 159 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 23 сентября в Югре зарегистрирован 73 961 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 70 449 человек, 1092 пациента с COVID-19 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).