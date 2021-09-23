Берлин, 23 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW запатентовал нестандартную конструкцию задних дверей для своих будущих внедорожников. Изображения машины с новыми дверьми размещены на сайте Carbuzz.

Carbuzz.com Двери-крылья BMW

На патентных эскизах можно увидеть, что задняя дверь внедорожника, через которую осуществляется доступ на второй и третий ряды сидений, открывается с частью крыши. Верхняя часть двери открывается вверх по типу «крыла чайки».

Вторая часть патента предусматривает наличие в потолке механизма с гидравлическим или электрическим приводом, который во время открытия дверей автоматически сдвинет боковые части крыши к центру. Такие двери обеспечивают пассажирам задних рядов более удобную посадку в салон.

Стоит отметить, что похожей конструкцией дверей оснащена модель BMW i8.

Ранее BMW представил бронированный кроссовер iX5 Hydrogen Protection VR6 c водородным мотором.

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