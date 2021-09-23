Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти писателя Владислава Крапивина, сообщили в региональном департаменте информполитики.

Vk.com/la_carabela Командор отряда «Каравелла» Владислав Крапивин

В 2023 году, в год 85-летия со дня рождения писателя, будут организованы торжественные мероприятия. Власти создадут специальный оргкомитет, который займётся увековечением памяти Крапивина.

В частности, в 2023 году планируется провести всероссийский «Крапивинский фестиваль» с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина.

Как сообщало ИА REGNUM, писатель скончался 1 сентября 2020 года. У Крапивина были проблемы с сердцем.