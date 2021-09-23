Нью-Йорк, США, , 09:34 — REGNUM По мнению президента Украины Владимира Зеленского, причиной покушения на его первого помощника Сергея Шефира являются происходящие на Украине изменения. Он заявил об этом 22 сентября во время своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена за изменения в государстве и реформы. К счастью, водителю ничего не угрожает», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реанимировать ООН и обновить её устав в связи с «провалом экзамена на COVID-19».