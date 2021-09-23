Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, причиной покушения на его первого помощника Сергея Шефира являются происходящие на Украине изменения. Он заявил об этом 22 сентября во время своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена за изменения в государстве и реформы. К счастью, водителю ничего не угрожает», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реанимировать ООН и обновить её устав в связи с «провалом экзамена на COVID-19».