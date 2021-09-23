Барнаул, 23 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Алтайском крае утверждено винительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя лесоперерабатывающего предприятия региона и троих его подчиненных, которыелетом и осенью 2019 года осуществили незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Лес

По версии следствия, преступление было совершенно в Ларичиха Тальменского района: четверо обвиняемых, превысив объем разрешенной к вырубке древесины, дали указания рабочим незаконно вырубать деревья. В результате были вырублены и реализованы лиственницы, осины и сосны, общим объемом около 370 куб. м. Ущерб государственному лесному фонду превысил семь миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю при оперативном сопровождении УФСБ России по Алтайскому краю.

Напомним, иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев удивлён тем обстоятельством, что в заказниках Алтайского края, где рубки леса производятся гораздо масштабнее, чем в Приангарье, до сих пор не наказан ни один чиновник.

Читайте также: «Что дозволено Юпитеру…»: почему алтайских лесных чиновников не наказали?