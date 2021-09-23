Шали, Чечня, 23 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Чечне произошло ДТП с большим числом погибших. В результате столкновения двух автомашин в Шалинском районе погибли трое взрослых и годовалый ребенок, еще один человек госпитализирован с травмами. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Tysto Авария

Авария произошла вечером 21 сентября на дороге между населенными пунктами Мескер-юрт и Белгатой. При столкновении «ВАЗ-21 112» и «Газели» получили травмы, не совместимые с жизнью, трое пассажиров легковушки и один ребенок. Её водитель доставлен в больницу. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД.

«Данное ДТП произошло по причине нарушения Правил дорожного движения одним из водителей вышеуказанных автомашин. Степень вины каждого из них предстоит установить в ходе расследование уголовного дела», — говорится в сообщении Следственного органа.