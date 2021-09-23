Биробиджан, 23 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Санаторий «Кульдур» в Еврейской автономии уклоняется от оплаты счетов за водоснабжение и водоотведение и накопил долг более 60 млн рублей. Это парализовало работу МУП «Кульдур» Кульдурского городского поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства ЕАО. Ресурсоснабжающая организация намерена перестать обеспечивать санаторий своими услугами, а это приведёт к закрытию санатория.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

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"Мы надеемся, что два хозяйствующих субъекта договорятся и разрешат спор и санаторий станет вовремя платить по текущим счетам и начнет погашать кредиторскую задолженность. Прекращение деятельности санатория не в наших интересах. Люди должны получать санаторные услуги и знать, что Кульдур — место, куда стоит приезжать и лечиться», — отметила заместитель председателя правительства ЕАО Галина Соколова.

По словам генерального директора санатория «Кульдур» Сергея Гончарова, уже перекрыты канализационные стоки, а потому проведение лечебных процедур невозможно и отдыхающим — в основном пожилым людям и инвалидам — предложили разъехаться по домам.

«Тарифы за водоотведение у нас выросли на 30%, а объёмы, с учетом нового порядка учета, увеличились в 3−4 раза. До этого за водоотведение мы платили 250 тысяч, а теперь от 800 до 950 тысяч рублей в месяц. Решением арбитража этот учёт был принят, но мы продолжаем находиться в арбитражных спорах. Сейчас это дело находится в кассации. Но, поскольку решение вступило в силу 24 июня текущего года, нам выставляют счета по 800 тысяч в месяц. У нас таких средств нет, счета у нас находятся на ограничении в налоговой», — рассказал ЕАОMedia Сергей Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края в очередной раз пообещало возродить некогда главную кардиологическую здравницу Дальнего Востока — санаторий «Уссури». Но оставшийся без работы и дохода коллектив здравницы обещаниям не верит.