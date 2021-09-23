Санаторий в Еврейской АО задолжал коммунальщикам более 60 млн рублей
Биробиджан, 23 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Санаторий «Кульдур» в Еврейской автономии уклоняется от оплаты счетов за водоснабжение и водоотведение и накопил долг более 60 млн рублей. Это парализовало работу МУП «Кульдур» Кульдурского городского поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства ЕАО. Ресурсоснабжающая организация намерена перестать обеспечивать санаторий своими услугами, а это приведёт к закрытию санатория.
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По словам генерального директора санатория «Кульдур» Сергея Гончарова, уже перекрыты канализационные стоки, а потому проведение лечебных процедур невозможно и отдыхающим — в основном пожилым людям и инвалидам — предложили разъехаться по домам.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края в очередной раз пообещало возродить некогда главную кардиологическую здравницу Дальнего Востока — санаторий «Уссури». Но оставшийся без работы и дохода коллектив здравницы обещаниям не верит.