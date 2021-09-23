Ярославль, 23 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Около 2 процентов от числа заболевших CОVID-19 в 2021 году прошли реабилитацию после перенесенной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую областную думу.

Департамент здравоохранения ЯО Постковидная реабилитация

Вопрос реабилитации больных после коронавируса обсуждался на комитете по здравоохранению Ярославской областной думы. Была обнародована статистика — за 8 месяцев 2021 года реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции прошел 861 человек, это чуть более 2 процентов от числа болевших. Всего в 2021 году в Ярославской области было выявлено 37 463 случая коронавируса, выздоровело 31 197 человек, зарегистрировано 959 летальных случаев.

Лицензию на проведение постковидной реабилитации имеют три государственных больницы — клиническая больница №2, госпиталь ветеранов войн и больница имени Семашко, а также коммерческая «РЖД-Медицина». Также выздоровевшие пациенты могут отправиться в два санатория — имени Воровского и «Колос». Программы по реабилитации включают физиотерапию, психологическую поддержку пациента, ЛФК, дыхательную гимнастику, занятия в тренажерном зале, ингаляции, минеральные ванны.