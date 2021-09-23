Уфа, 23 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Участие в церемонии открытия чемпионата EuroSkills Graz 2021 принял глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Brungildakarlovna WorldSkills

Сообщается, что 22 сентября в австрийском г. Граце состоялась церемония открытия чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Соревнования продлятся до 26 сентября. В чемпионате принимают участие порядка 400 человек из 31 страны.

В церемонии открытия этих состязаний приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

Отмечается, что соревнования проходят по 38 основным и 10 презентационным компетенциям в «Деревне Навыков» на озере Шварцль.

В сборную России вошли 57 конкурсантов из 15 субъектов РФ. Башкирию представляет выпускник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Ильнур Шайхисламов. Он будет выступать в компетенции «Архитектурная обработка камня» категории «Строительные работы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 25 по 29 августа 2021 года в Уфе прошел финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В Уфу прибыли 1786 конкурсантов из 76 субъектов РФ. Сборная Башкирии завоевала 62 медали, в результате в общемедальном зачете команда заняла второе место.