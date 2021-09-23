Москва, 23 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с начала присоединения новых территорий к Москве (с 2012 года) построено и введено в эксплуатацию более 100 социальных объектов, сообщили в Стройкомплексе.

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До конца 2021 года в столице построят 73 социальных объекта. В Новой Москве планируется ввести более 570 тыс. кв. метров социальных и промышленных зданий, что позволит создать тысячи рабочих мест.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, все соцобъекты строятся в рамках комплексного освоения территорий города, с учетом потребностей каждого района.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2021 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию почти 60 различных соцобъектов.

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