Челябинск, 23 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Челябинской области за 22 сентября зафиксировали ещё 367 носителей коронавируса. Среди них один школьник, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 94 901 заразившегося. Вылечились 80 939 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 9422 человека. Скончались за сутки от этой болезни ещё 20 граждан.