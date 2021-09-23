Водителей в РФ перестали штрафовать за превышение средней скорости
Москва, 23 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Российские автомобилисты перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, пишет 23 сентября издание «Коммерсантъ».
«Практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена», — цитирует издание сообщение ведомства.
В управлении пояснили, что формы федерального статистического наблюдения, которые использует Госавтоинспекция, не содержат в настоящее время сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП. Речь идёт о нарушениях на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.
При этом не уточняется, как давно и почему такие штрафы прекратили назначать. По информации издания, это произошло в августе, а в Московской области — в мае или июне.
Напомним, с 2013 года в России фиксировалось превышение средней скорости движения автомобиля. Для этого использовались две камеры, расположенные в нескольких километрах друг от друга. По их данным вычислялась средняя скорость автомобиля, штраф за превышение составлял 500 до 5 тыс. рублей. Таких комплексов на дорогах насчитывалось около тысячи.
Как сообщало ИА REGNUM, законность подобных штрафов в России активно обсуждали. Противники этой практики отмечали, что в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость».
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