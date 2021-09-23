Москва, 23 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Российские автомобилисты перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, пишет 23 сентября издание «Коммерсантъ».

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна ДПС ГИБДД. Москва

«Практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена», — цитирует издание сообщение ведомства.

В управлении пояснили, что формы федерального статистического наблюдения, которые использует Госавтоинспекция, не содержат в настоящее время сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП. Речь идёт о нарушениях на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

При этом не уточняется, как давно и почему такие штрафы прекратили назначать. По информации издания, это произошло в августе, а в Московской области — в мае или июне.

Напомним, с 2013 года в России фиксировалось превышение средней скорости движения автомобиля. Для этого использовались две камеры, расположенные в нескольких километрах друг от друга. По их данным вычислялась средняя скорость автомобиля, штраф за превышение составлял 500 до 5 тыс. рублей. Таких комплексов на дорогах насчитывалось около тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, законность подобных штрафов в России активно обсуждали. Противники этой практики отмечали, что в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость».

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