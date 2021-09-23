Чебоксары, 23 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Министерство финансов Чувашии планирует взять четыре коммерческих кредита на общую сумму 3,7 млрд рублей. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является министерство финансов Чувашии, которое возьмёт несколько коммерческих кредитов — на 500 млн рублей, 1,2 млрд рублей и два кредита по 1 млрд рублей. Общая сумма требуемых кредитных средств составляет 3,7 млрд рублей. Максимальная ставка во всех аукционах определена в размере 7,75%.

Что касается деталей, то ведомство рассчитывает на открытие возобновляемой кредитной линии в сумме 500 млн рублей. Начальная цена контракта определена в размере 19 109 589 рублей 4 копейки. Срок кредитной линии составит не более 180 дней.

На год планируется взять в кредит 1,2 млрд рублей при начальной цене контракта в 93 млн рублей.

Также минфин хочет взять на год ещё два кредита по 1 млрд рублей при начальной (максимальной) цене в 77,5 млн рублей.

«Для финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики, а также для погашения долговых обязательств Чувашской Республики», — говорится, в частности, в документации.

Отметим, что на обслуживание данных четырёх кредитов из региональной казны готовы потратить более 267 млн рублей.