Барнаул, 23 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края известила о направлении в суд уголовного дела по коррупционной статье в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, в 2020 году чиновник получил незаконное вознаграждение в сумме свыше 5 миллионов рублей от учредителя и директора организации за заключение без проведения конкурентных процедур между подведомственными министерству транспорта предприятиями дорожного хозяйства и данным обществом ряда государственных контрактов.

Договорные обязательства предусматривали обслуживание и содержание автомобильных дорог края на сумму свыше 165 млн руб. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более девяти миллионов рублей, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что уволенный в конце мая 2021 года по собственному желанию министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев стал фигурантом коррупционного уголовного дела, 11 июня известило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Бывший чиновник был задержан за получение взятки размере более пяти миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Преступление выявлено оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю и расследовано СУ СК России по Алтайскому краю.

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