Джакарта, 23 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Сильные дожди, обрушившиеся на провинцию Южный Сулавеси, привели к затоплению двух районов, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

Высота воды местами достигает двух метров. До некоторых районов трудно добраться из-за высокого уровня воды.

Ведется оценка количества пострадавших жителей и граждан, покинувших свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии в настоящее время строят два плавучих госпиталя.