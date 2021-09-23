Мец, Франция, 23 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Метцем» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

TaraO Болельщики ПСЖ

В составе ПСЖ дубль оформил защитник Ашраф Хакими, забивший на пятой и 95-й минутах. У «Метца» отличился полузащитник Бубакар Траоре на 39-й минуте.

На сегодняшний день ПСЖ идёт на первом месте, в активе команды 21 очко. «Метц» занимает 20-е место с тремя очками.