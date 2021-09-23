Челябинск, 23 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области резко уменьшилось загрязнение воздуха. Об этом говорится в материалах областной Контрольно-счётной палаты.

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С 2015 года выбросы от стационарных источников сократились на 27%. В 2020 году объём составил 457,1 тыс. тонн. Это на 170 тыс. тонн меньше, чем было пять лет назад.

В ведомстве отмечают, что 81% всех загрязнений воздуха в Челябинской области поступает от стационарных источников. Это промышленные предприятия и т.д.