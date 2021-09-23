Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Россия в ходе встречи Группы двадцати (G20) на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступила за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию усилий международного сообщества для помощи в решении проблем в стране. Об этом 23 сентября рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, представлявший Россию на этом заседании.

Mid.ru Сергей Вершинин

«От имени России выступал я. Мы изложили наши последовательные подходы к ситуации в Афганистане — нормализация ситуации, необходимость координировать подходы международного сообщества, необходимость решения гуманитарных проблем через координацию международного сообщества», — приводит его слова ТАСС.

При этом Вершинин подчеркнул, что большую часть ответственности за координацию в этом вопросе несут США и другие страны, военные которых находились в Афганистане двадцать лет.

Кроме того, замглавы МИД России уточнил, в данный момент «Афганистан — это горячая тема», которую будут обсуждать во время всех международных контактов делегации РФ на полях ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 22 сентября состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России, США, Великобритании, Франции и Китая, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, на которой стороны подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи Афганистану.